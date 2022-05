Sandrine SERRE

Youseemii est l'indice de visibilité internet.

Il mesure en temps réel la présence des entreprises, des marques et des individus sur le web et les réseaux sociaux.



L'indice de visibilité.

Rassembler les données et mesurer la présence digitale est un travail de longue haleine. A chacune de vos requêtes, notre équipe se mobilise pour vous délivrer un indice précis.

Moteurs de recherche, réseaux sociaux, blogs, forums, presse, sites d’emploi, images, vidéos, documents, applications iPhone, Youseemii explore en temps réel les informations librement accessibles. Youseemii établit un indice de visibilité sur une échelle de 1 à 100.



Cet indice global représente l'image fidèle de toutes les présences digitales de votre recherche. Il est complété d'indices spécifiques pour chacun des supports Internet.





http://www.youseemii.net

http://www.youseemii.fr



IDV



