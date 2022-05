Sandrine SEUZARET

Docteur en pharmacie, je suis passionnée par le domaine de la nutrition et de la micronutrition.

Dans le cadre de mon activité de pharmacien en officine, j'effectue des bilans et conseils nutritionnels et micronutritionnels individualisés aux patients qui le désirent.

J'interviens aussi comme formatrice en nutrition et micronutrition auprès de professionnels de santé.

N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse.

A très bientôt.

















Mes compétences :

Alimentation Santé Micronutrition

Aromathérapie

Formateur