Sandrine SIMON

J’optimise ou conçois les espaces web pour des objectifs de communication et marketing, identité de marque, positionnement, et je mène les actions de développement de trafic / acquisition de contacts qualifiés.



Près de 80% de vos clients passent par Internet !



De nature curieuse et investie dans mes missions, j'aime défendre les intérêts de ma société.

Très opérationnelle, il me plaît d'inscrire mes actions dans une stratégie globale.



Je travaille sur les "projets clients" selon des objectifs définis ou à définir.

> > Identification et visibilité de la marque sur le web

> > Développement de bases de données B to C et B to B, acquisition de leads qualifiés



Avec

> > La gestion de campagnes e-marketing d'acquisition ou de fidélisation

(liens sponsorisés, affiliation, e-mails marketing)

> > L'animation éditoriale / graphique des espaces web, optimisations SEO

(déclinaison de l'offre produits et services sur le web)

> > La mise en place de tableaux de bords et historisation des indicateurs de transformation

> > La coordination des prestataires extérieurs ou partenaires



Je maîtrise les aspects techniques, créatifs et marketing de mon métier.



Je souhaite inscrire mon parcours dans une démarche de progrès et d'évolution constante autour du management de projets en marketing & communication digitale. Je reste en veille active.



Mes compétences :

Affiliation

Chef de projet

Communication

Communication on line

E CRM

E mail marketing

Internet

Mail marketing

Marketing

Marketing b to b

Marketing internet

Marketing opérationnel

Microsoft CRM

Microsoft Mail

Off line

Performance

Référencement

Référencement naturel

Référencement naturel et payant

SEM

Seo

SEO SEM

Web

Web designer

Web-marketing

Webmarketing