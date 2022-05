Sandrine SIZUN

Manager expérimentée, j'ai piloté des projets de transformation et d'évolution des SI, d'optimisation et de refonte des processus. Après 12 ans d'expérience, j'ai acquis de solides compétences en pilotage et en coordination de projets tant en maîtrise d'oeuvre qu'en assistance à maîtrise d'ouvrage.



La diversité des projets sur lesquels je suis intervenue m'a apporté une très bonne connaissance fonctionnelle et opérationnelle des métiers de l'entreprise.



Mes compétences :

- Management, pilotage et coordination de projets

- Expertise fonctionnelle, optimisation et refonte de processus, expression de besoins, assistance à maîtrise d’ouvrage

- Planification, suivi des budgets,

- Conseil et accompagnement client

- Management d'équipes (pluridisciplinaires, international)

- Accompagnement au changement



Secteurs d'activités :

- Agro-alimentaire

- Grande distribution

- Energie

- Architecture, bâtiment



Mes compétences :

Conseil

Coordination de projets

Organisation

Management

Pilotage