Sandrine Solinas-Heilmann

Enseignement de l'allemand et du FLE et FLS en entreprise et milieu étudiants et lycéen

Publications

- Modèle de comportement et conditions d'études des étudiants handicapés dans l'enseignement supérieur, (d'après Joahannes-Jürgen Meister, traduction), Munich 1995

- La conversation en allemand, Studyrama, Paris 2011

- Se perfectionner en français (langue étrangère), Studyrama, Paris 2012

- L’Écho des mers vives, Édition Les deux encres, 2013







Mes compétences :

Allemand

Anglais

Arts

Bioéthique

Business

Coaching

Communication

Couture

Deutsch

Développement durable

Englisch

English

Français

French

French language

German

Histoire

Intercultural

Linguistics

Linguistiques

Reading

sustainable development

Teacher

writing