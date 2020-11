Sandrine SOULIÉ

11 ans d'expérience du Management de la performance et du coaching dans un secteur en constante évolution tel que lE-Commerce et le Digital.

Véritable négociatrice et rompu aux différentes techniques de vente, jai été amené à construire le discours commercial de vente à distance ainsi que lensemble des procédures, largement appliquée ensuite au niveau national chez Aramisauto.com .

Aujourd'hui, je souhaite relever de nouveaux défis et mettre mes compétences au service d'une entreprise ambitieuse.