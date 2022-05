Sandrine SPILLEBOUT

Forte d'une expérience de 18 années d'Assistanat de Direction dans divers services France et Europe au sein d'un grand groupe pharmaceutique américain, j'ai assisté des équipes multiculturelles et développé adaptabilité, diplomatie, réactivité, rigueur et sens de l'organisation.

Mon dynamisme et mes qualités relationnelles ont toujours été appréciés par mes interlocuteurs internes et externes et reconnus par ma hiérarchie.

Ma soif d’apprendre et ma curiosité m’ont aussi permis de prendre en charge des projets de communications ou de relations publiques en pleine autonomie.



La formation d’Assistante Ressources Humaines que je viens de suivre m’a permis d’acquérir des compétences complémentaires en gestion du personnel et projets de développement RH.



Je souhaite à présent m’investir dans une entreprise où je pourrais apporter ma polyvalence acquise en assistanat, gestion de projets et ressources humaines.



Mes compétences :

SAP

Sage

Microsoft Office

Sage Accounting Software