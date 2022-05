Sandrine TARDIVEL

Après avoir évolué dans un environnement international au sein d'un groupe financier puis dans un groupe énergéticien, j'ai intégré un des leaders mondiaux dans la fabrication et la commercialisation d'aides auditives.



Mon parcours professionnel s'est enrichi à travers la découverte de nouveaux métiers et de nouveaux processus de travail.

Mon engagement et mon sens du service sont essentiels pour réussir les projets dont j'ai la charge.



Mes compétences :

Administration du personnel

Formation professionnelle

Droit social

Relations sociales & syndicales

Droit du travail

Relations Sociales

Conseil