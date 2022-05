Sandrine THERON

Psychologue clinicienne d'orientation psychanalytique, membre de l'association Des Psys dans la cité.



Mon parcours de formation associé à mes compétences diversifiées m'ont permis d'acquérir une vitalité psychique pour une écoute clinique de qualité auprès d'un public divers.

Particulièrement intéressée par les domaines de la petite enfance et de la périnatalité, ainsi que le domaine du handicap et plus spécifiquement de la surdité.



Je propose des consultations à domicile ou bien en cabinet sur Aix en Provence.

Pour plus d'informations je vous invite à rejoindre mon site : https://www.facebook.com/sandrinetheron.psygne









Mes compétences :

Pratique du Langage Parlé Complété (LPC)

Réalisation d'entretiens à visée thérapeutique

Recherches sur la thématique de la Voix

Travail institutionnel

Pratique de la Langue des Signes Française (LSF)

Animation de groupes de parole

Animation d'ateliers thérapeutiques

Recherche dans le domaine de la surdité

Collaboration avec les équipes pluridisciplinaires