Sandrine THEVENIAUD

20 ans d'expérience en RH, dont 10 en qualité de DRH de grandes PME françaises et de groupes internationaux dans le service (Ingénierie, marketing digital, IT, telecom, formation et conseils) et la distribution en B to B, m'ont permis de développer des compétences généralistes, tant au niveau opérationnel que stratégique avec toujours une très forte orientation business.



Au sein de comités de Direction j’ai conduit stratégiquement et opérationnellement des changements majeurs tels que :

- modernisation d’une organisation commerciale

- changement d'activité et évolution métier forte vers le marketing digital

- fusion et acquisition de sociétés et intégration de leur personnel,

- évolution d'une entreprise familiale vers un niveau de groupe international.



J'ai fédéré mes équipes pour permettre la réalisation d'objectifs ambitieux de recrutement, d'intégration et de fidélisation du personnel, ainsi que l'accompagnement des opérationnels dans leur appropriation des politiques et des outils RH.

Par ailleurs, j'ai su mettre à profit mes qualités relationnelles dans la résolution de conflits sociaux.



Je suis convaincue que la recherche de sens ainsi que la responsabilité sociale et environnementale sont, avec les hommes et les femmes de l'entreprise, les clés de la réussite à long terme des organisations. Je mets en œuvre mon savoir-faire RH au service d'entreprises innovantes, partageant ces convictions.



Mes compétences :

Marketing digital

Drh

Ressources humaines

Développement RH

Marketing

Digital

High tech

Recrutement

Direction des ressources humaines

Management

Fusion Acquisition

Accompagnement au changement

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Relations sociales

Négociation

Comité d'entreprise