Je suis Sandrine Toze une jeune fille dynamique,j'ai un diplôme de licence en Gestion de la clientèle bancaire,pour le moment je suis sans emploi.Au sein de l'entreprise je me définie comme étant proche de tout ce qui est customers services.Toute activité au sein de l'entreprise qui est en rapport direct avec le client est mon domaine de définition.Mes atouts sont les suivant:

-écoute et disponibilité

-Bon contact relationnel et chaleureux

-Rigueur et organisation dans la gestion des dossiers

-Grande capacité de persuasion

-Bonne présentation physique

-Bon suivi du client et personnalisation de la relation client.



Mes compétences :

Disponibilité