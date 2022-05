Sandrine TRILLAT

Compétences acquises :



Savoir

-Connaissances précises des procédures liées à l’activité de conception, de développement et de gestion des offres au sein d'EDF Entreprise.



Savoir faire

Analyse/résolution de problèmes :

Répondre aux déployeurs, aux marketeurs régionaux sur les questions d’expert remontant du terrain.

Expertise niveau N+3

Croiser les informations disponibles, identifier les risques existants et proposer des solutions / recommandations argumentées.

Elaborer un Business plan à 5 ans, participer à l'établissement d'un PMT 3/5 ans

Engager des recherches nécessaires et analyser, a posteriori, des dysfonctionnements rencontrés.



Savoir être

Capacité d'adaptation et autonomie

Sens relationnel :

Etablir et entretenir des relations de confiance en développant des qualités d’écoute, de compréhension, de diplomatie et de pédagogie envers ses interlocuteurs. Évoluer en mode projet en créant la cohésion entre les différentes entités du projet



Mes compétences :

marketing

luxe

autonomie

capacité de synthese

relationnel

chef de produit

chef de projet

communication