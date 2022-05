Sandrine TROMPAT

Depuis 13 ans, j’ai occupé plusieurs postes me permettant d’avoir une formation complète pour répondre aux besoins de métrologie, de qualification des locaux et équipements, de validation de stérilisation et de validation des systèmes informatisés dans l’industrie. J'ai validé cette expérience terrain par une VAE et obtenu une Licence Professionnelle de Métrologie et Qualité de la Mesure en 2017.



Je suis rigoureuse, motivée et autonome.



J'aime m'investir et évoluer au sein de l'entreprise.



Je recherche actuellement un emploi en Métrologie, Qualification d'équipement ou Validation informatique dans le milieu pharmaceutique, vétérinaire, médical ou agroalimentaire en Gironde.



Mes compétences :

Communication

Planification

Métrologie

Gestion de projet

Organisation