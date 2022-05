Sandrine TROUSSET

Actuellement en recherche active d'une emploi : d'assistante administrative, de secrétaire, d' opératrice de saisie et tout se qui se rapporte au secteur bureautique.

Mon but ai de trouver un emploi stable, à temps partiel ou à temps plein.

Je suis de nature patiente, j'ai le sens de l'organisation, je sais rester calme et j'ai le sens du relationnelle. Je suis ouverte à toutes vos propositions même s'il faut effectuer une formation.



Mes compétences :

Internet

Informatique

Microsoft Word

Bureautique

Microsoft Excel

Secrétariat