Conseiller financier en banque de détails auprès des particuliers pendant sept ans, Sandrine Truffandier s'oriente dans la gestion de patrimoine. Elle se spécialise dans le conseil en investissement immobilier, nécessitant une bonne visualisation du développement urbain. Elle oriente, conseille, toujours avec la même éthique et le soucis du détail. L'immobilier ancien, c'est la culture, l'histoire d'une ville et de sa région.

Sandrine Truffandier est votre contact incontournable sur Angoulême, Bordeaux et la région bordelaise.



"Maisons, Belles demeures, Villas, Arcachon, Cap-Ferret, Appartement, Loft, studio, T2, T3, 4 pièces et plus, immeubles, châteaux, propriétés viticoles, caves, garages fermés, fonds de commerces, hôtels particuliers, échoppes rénovée ou à rénover, terrains à bâtir pour particulier ou promoteur.



Il y a et il y aura toujours de belles opportunités immobilières, quelque soit la conjoncture, quelque soit la crise.

Recherche = Temps



Je vous fais gagner du temps.



Conseiller immobilier, chasseur parfois détective immobilier, je suis à l'écoute du marché, je détecte les bons plans, l'exceptionnel parfois l'introuvable.



Cordialement.



Mes compétences :

Démembrement

Foncier

Immobilier

Investissement

Investissement locatif

LMNP

Musique

VEFA