Notaire associé à CACHAN, au sein de la SAS DAUPTAIN-MARBAIX NOTAIRES ASSOCIES dont l'Etude est située à CACHAN (94) 1 rue Pascal, je suis spécialisé en actes courants, divorces et libéralités.



J'étudie de façon complète les projets et problématiques de mes clients tout en étant particulièrement accessible et compréhensible.



Pour le reste, je suis père de famille et officier de réserve citoyenne dans la Marine nationale.