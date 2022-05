Sandrine TUPIN

Le massage, qu’on l’appelle massage bien-être ou modelage, est avant tout un état d’esprit qui, loin de la rentabilité et du toujours plus toujours plus vite, doit permettre à l’esprit de décrocher des préoccupations quotidiennes et au corps de se détendre. C’est un message d’apaisement et d’harmonie qu’on transmet par les mains, c’est un message d’estime de soi et de ré-ancrage en soi qu’on reçoit. Par là-même, c’est une pause incontournable dans notre vie pour avancer en étant bien avec soi et avec les autres.

Je propose différentes techniques de massage à l’huile qui s’adaptent au besoin du moment, à l’envie et à la personnalité de chacun. Je propose également pour les entreprises le massage assis, qui offre une détente express du haut du corps, qui est pour moi un prélude à la découverte des massages à l’huile.



Mes compétences :

Drainage lympho-énergie

Stretching manuel suédois

Massage Lomi lomi

Massage californien

Fleurs de Bach

Cosmétiques naturels

Réflexologie plantaire