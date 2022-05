Sandrine UCEDA

Assistante de Direction, je facilite le quotidien de mon dirigeant.

Je m'appuie sur des valeurs telles que la bienveillance, la confiance et l'engagement.

Pour assurer mes missions, j'utilise mes compétences comme prioriser, solutionner, anticiper, organiser.

De mon expérience, j ai enrichi mon savoir- être comme l'autonomie, les qualités relationnelles, la réactivité.

Personne de confiance, j'apprécie que l'on me prête la liberté d'action dans mes différentes missions.

J'aime tout particulièrement m'investir dans la partie évènementiel, séminaire, organisation de voyages.

Je suis une collaboratrice impliquée et appliquée, contactez-moi !



Mes compétences :

Sténographie

rédaction

présentation de documents powerpoint

organisation de réunions, d'évènements

gestion des budgets, évènementiels/déplacements

confiance

budgets

Taxis

Supply Chain

Sieges

MicroStar International

Journals