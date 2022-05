Bonjour à tous,



Je suis Coach en Développement Personnel et Thérapeute Énergéticienne (méditations, soins énergétiques, art-thérapie)



Je vous propose de vous aider à évoluer et à vous épanouir en travaillant sur vos rêves et votre mission de vie, à la redécouverte de votre enfant intérieur qui vous reconnecte à qui vous êtes vraiment, à votre créativité et à votre joie de vivre...Nous sommes là pour aimer, grandir et être heureux!



Pour vivre de sa passion et en faire un métier, ou plus simplement pour être plus heureux dans notre vie, il faut parfois s'interroger et être honnête sur ce qui nous empêche de réaliser nos rêves, nos peurs, nos angoisses et nos doutes qui, grâce à certaines techniques simples peuvent être libérés en profondeur, en travaillant avec la méditation, la respiration consciente, les visualisations créatrices positives et les soins énergétiques...



Je vous invite à découvrir les différents outils que je vous propose sur mes sites internet :



Vivre sa Légende : Système de Guérison Méditation Cœur Conscience :



http://les-nouveaux-enfants.wixsite.com/vivre-sa-legende



ou sur Les Energies Cosmiques d'Ascension de la Nouvelle Terre :



https://les-nouveaux-enfants.wixsite.com/les-rayons-cosmiques



Belle viste à vous,



Coeurdialement,



Sandrine Vandamme



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

Secrétariat

Management

Assistanat de direction

Formation

Conseil

Formation professionnelle

Gestion de projet

Communication

Ateliers et soins collectifs

Initiations

Développement personnel

Soins énergétiques