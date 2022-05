Sandrine VASSE

J'apprends j'expérimente, je me trompe parfois mais je m'améliore chaque jour....enfin je l'espère

Etre gérante de société c'est apprendre l'humilité

J'aime la polyvalence de mon métier : je suis à la fois responsable commerciale, assistance co, chargée de clientèle, webmaster.



Kidssou a toujours été envisagé comme un travail d'appoint ...une sorte de laboratoire où je pourrais entreprendre et tester de nouvelles choses ; aussi je recherche désormais un poste d'assistante marketing ou commercial dans un environnement créatif et dynamique.



Au delà de mon savoir- faire je suis :



Optimiste :)

Curieuse

Rigoureuse

Polyvalente

Autonome



Mes compétences :

Marketing

Développement commercial

Vente

Ressources humaines

Communication

Management

Web analytics

Rédaction web

Webmaster

Webmarketing

Internet

Assistanat commercial

Assistance client

Assistance administrative

Conseil