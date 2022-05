Sandrine VASSÉ

Je suis titulaire d'un BTS Industrie Agroalimentaire.

Mes domaines de compétence sont:



- la mise en place des normes HACCP et IFS

- gérer une équipe

- gérer les non-conformités

- contact clientèle

- faire des audits internes entreprise

- former le personnel sur l'hygiène et la sécurité

- faire des analyses de laboratoire (microbiologiques et physico-chimiques)

Mes différentes expériences professionnelles m'ont permises également de connaitre le monde de la cosmétique.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Cosmétique

Formation