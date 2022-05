Sandrine VAUDRY

D'une nature curieuse et dynamique, j'ai beaucoup appris dans le cadre de la pratique du triathlon en compétition : concentration, tactique, mental, challenge, communication, effort de l'extrême et assiduité.

Ces éléments représentent le moteur de ma réussite et me propulsent vers la conquête de nouvelles aventures professionnelles.

Mes objectifs sont d'allier le bien être intérieur avec un environnement propice à l'épanouissement intellectuel et humain





Mes compétences :

Relationnel aisé

relations skills

providers support

manage the RFQ process

Team Management

Stock Control

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Automotive Components