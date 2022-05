Sandrine VERDON

Depuis janvier 2006 formatrice en Cfa à l'ifacom, j'ai appris beaucoup à différents niveaux (organisation, relationnel, gestion de groupe, écoute active....). J'ai appris à m'adapter, anticiper, accompagner les personnes en formation. J'ai aussi appris humainement et c'est un point très important pour évoluer au sein d'une équipe.



Je m'épanouis pleinement dans ce métier auquel je n'aurais jamais pensé auparavant. J'ai eu la chance d'être dans une structure où les valeurs humaines existent encore.



Depuis janvier 2006 : Formatrice en marketing et gestion à l'IFACOM à la Ferrière en Vendée

Enseignement des matières commerciales (marketing, gestion, eco droit, communication) et de l'espagnol

Organisation d'événements

Organisations de voyages (Europe, Bénin, Maroc)

Accompagnement individuel des jeunes en entreprise et en famille

Mise en place de projets éducatifs en partenariat avec les entreprises



Cabinet le Troisième Pôle

Chargée de développement des publics au musée national du Château de Pau

*Responsable des enquêtes terrain

*Responsable de développement des relations publiques du Château de Pau

*Animation des Comités de pilotage



Conseil National du Tourisme (CESR Aquitaine, Jean-Claude Guicheney)

*Chargée d’étude - Section des Questions Européennes et Internationales

*Rédaction et lancement d’enquêtes auprès des porteurs de projets

*Analyse qualitative et quantitative des résultats d’études (statistiques)

*Présentation du rapport d’étude sur la place du tourisme dans le programme communautaire INTERREG III devant le Conseil National du Tourisme



Château Lynch Bages – Jean-Michel Cazes

*Chargée du projet de réhabilitation touristique et économique du hameau de Bages

*Diagnostic économique, préconisations d’actions, budgétisation, échéancier, suivi

*Réalisation et aménagement de gîtes « Bacchus »

*Coordination et animation de réunions des intervenants publics et privés

*Constitution de dossiers de subventions (FEDER, LEADER +, CREAGIR)





Centre de Congrès de Pau - Palais Beaumont

*Etude du potentiel de développement du tourisme d’affaires de la ville de Pau

*Diagnostic, plan d’actions et budgétisation

*Conception des stratégies de développement à moyen et long terme



Mes compétences :

Communication

Enseignement

Tourisme

Organisation d'évènements

Gestion de groupe / management

Formation professionnelle

Conseil

Accompagnement individuel

Organisation du travail