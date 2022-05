Sandrine VERON

Chargée de mission handicap depuis 2007, j'étais préalablement responsable d'une structure d'insertion par l'activité économique dans l'Allier.

Mon rôle de coordination et de professionnalisation des acteurs de l'insertion au niveau régional, me permet d'appréhender au plus près les problématiques liées au handicap.

Ma mission : Rendre le "monde du handicap" accessible aux acteurs professionnels, et rendre accessible le "monde professionnel" aux personnes handicapées.