Sandrine VICENTE

Forte de sept ans d'expérience dans les métiers du marketing et de la communication digitale en agence web, mon expertise s'est forgée autour de 4 pôles:



- le conseil et la stratégie marketing

- la gestion de projets et campagnes media / ROI / affiliation / emailing pour des grands comptes

- la création de contenus (RP, sites internet, blogs)

- le développement de la e-notoriété



Organisée et pragmatique, je met en oeuvre tout mon savoir-faire pour mener les missions à bien.

Créative et sociable, le travail en équipe représente un environnement que j’apprécie particulièrement.



Mes compétences :

Chef de produit

COMMERCE

Internet

Marketing

Publicité

Community management