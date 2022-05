Sandrine VICHOT

Plus de 20 ans d expertise au sein d un groupe spécialiste en prêts immobiliers réservés aux particuliers, au cours desquels, j ai découvert avec passion différents métiers.

Mon professionnalisme et mes atouts tels que le goût pour le travail en équipe, l efficacité, la maîtrise des procédures et de la réglementation, ainsi que mon leadership ont fait que j ai évolué sur le poste "de manager d équipe" comprenant 6 assistants commerciaux.

Véritable administratrice des ventes au sein de mon secteur je mets mes compétences à votre service.



Mes compétences :

Management

Gestion

Optimisation des competences

Service Client et qualité du service

Analyse du risque et maitrise des procédures

Administration des ventes

Organisation