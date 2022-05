Sandrine VIENNE

Je developpe une activité dans le domaine du bien être. De nos jours, dans les conditions de vie actuelles, le choix de cette orientation professionnelle s est imposé à moi. Cela me permet de développer la qualité de mes relations humaines auxquelles je sus très attachée, et de permettre aux personnes que je rencontre de se réaliser.



De plus pour enrichir ma palette de connaissances dans ce domaine et afin d'améliorer le quotidien des patients , j ai commencé une formation en sophrologie.