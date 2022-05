Sandrine VIEUX-ROCHAS

En tant que juriste conseil senior au sein de l'équipe "Banking, Financing & Securitisation" de CACIB, mon role est d'assister les opérationnels dans la structuration de nos opérations de financement domestiques et transfrontalières mais également d'apporter une assistance juridique quotidienne à nos filiales spécialisées comme la société de gestion de portefeuille de CACIB que nous utilisons dans le cadre de nos montages. A ce titre, je me charge notamment de la rédaction de conventions intra groupe pour le comptes de ces entités, de l'accompagnement de ces dernières dans leurs démarches auprès des autorités de contrôle, de les conseiller d'un point de vue juridique sur l'opportunité de certaines de leurs décisions etc. Mon activité est donc diversifiée et m'amène à aborder des problématiques de droit français très variées, en sus des problématiques de droit étranger auxquelles je peux être confrontée dans le cadre de la structuration d'opérations transfrontalières. Dynamique, motivée et à la recherche constante de nouvelles compétences et connaissances, j'ai une appétence particulière pour les postes impliquant une intervention juridique généraliste.



Mes compétences :

Conseil

conseil bancaire

Droit

droit international

International

juriste

Structuration

Recouvrement

Finance

Compliance