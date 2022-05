Sandrine VOIZOT

Plus de 20 ans de l'analyse financière et stratégique de banques européennes, animation d'une Commission professionnelle d'analystes financiers, organisation de réunions investisseurs autour des thèmes d'investissement du secteur, contributions régulières à la presse financière (Revue Banque, MoneyWeek, La Vie Financière) et grand public (La Croix, Revue des anciens Sciences Po).

Auteur de 'L'après-crise en 60 leçons", préface de Bertrand Badré, Directeur général de La Banque Mondiale, éditions Michalon, avril 2014.

Prix de la pédagogie de l'Académie des Sciences Morales et Politiques en 2014



Mes compétences :

Analyse stratégique

Analyse financière

Veille concurrentielle

Veille réglementaire

Lobbying