Sandrine VOLPE ALBOUY

Arrivée en 2000 au sein du service Technique Automobile comme chargée d'assistance, puis successivement formatrice et responsable de groupe.

Actuellement en poste au service Relations Clientèle, plusieurs missions me sont confiées :

Management : encadrement, animation, évaluation, aide à la prise de décision

Mission technico-commerciale : interlocutrice des sièges clients entreprises, gestion des budgets commerciaux, suivi et validation des réclamations

Statistiques : édition et consolidation des statistiques et tableau de bord pour les divers clients stratégiques de l'entreprise mais également pour le service.





Mes compétences :

Ponctuelle