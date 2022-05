Sandrine VOULYZÉ

De formation artistique et scientifique, je suis curieuse et rigoureuse. Avec plus de 10 ans d'expérience en Print et Prépresse, je recherche aujourd'hui de nouveaux challenges. Mes forces : Une expertise de la chaîne graphique permettant de mettre l'ensemble de mes compétences au service de la gestion des projets imprimés "tout support", soit : - étude des besoins, devis, cahier des charges, rétroplanning, - vérification des fichiers, suivi de fabrication, - livraison client, installation sur site (évènementiel). Autonomie et travail en équipe, organisation et souci du détail font aussi partie des savoir-être que je mets en pratique au cours de mes missions avec les différents interlocuteurs mis en jeu.



http://voulyze.ultra-book.com





Mobile Région parisienne et Grand-ouest



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

PC Hardware

Macromedia Flash

Macromedia Dreamweaver

Adobe Illustrator

Tout support

Telethons

Sorties

Press

Microsoft Word

Microsoft Windows 9x

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Illustrator CS

Corel Draw Suite

Apple Mac

Aldus Pagemaker

Adobe Acrobat