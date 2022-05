Sandrine WATTECAMPS LARDY

Elaboration de la stratégie et déclinaison en offres. Conduite de projets produits de la conception à la mise en oeuvre.

Diversification et enrichissement des offres Santé et Prévoyance par la création de nouveaux services et assistances.

Marketing stratégique, conception et formalisation des projets marketing

Etudes et Benchmark

Veille stratégique : sociétale, environnementale, concurrence produits, communication

Suivi de la construction des offres (produits et services)

Favoriser l'émergence d'idées d'innovation dans le monde de l'assurance. Mise en oeuvre et application de la Stratégie Océan Bleu (Blue Ocean / KIM et MAUBORGNE)- Innovation Values - Maîtrise des techniques d'innovation participative, collective et ouverte. Prospective Stratégique (Michel GODET)



Animation des partenariats : Identification, ciblage et négociation des partenariats, développement et suivi de l'activité



Communication : création du plan de communication, des supports, des outils d'information et de formation, organisation et animations de rencontres et évènements pour l'animation des partenariats

Stratégie de communication Produits et Services : définition du plan de communication, rédaction des outils d'aide à la vente, des supports de communication, élaboration des actions marketing et commerciales



Mes compétences :

Assurances

Adaptabilité

Innovation

Veille

Benchmarking

Innovation participative

Stratégie de marque

Conseil

Management

Formation continue

Stratégie de communication