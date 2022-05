Sandrine ZINETTI

Après avoir testé le domaine de la comptabilité sur Paris et Toulouse, j'ai rejoint Paris et le monde du conseil en 2001, pour me spécialiser sur le module financier du système SAP.



Très satisfaite et enrichie de cette expérience, j'ai intégré la Maîtrise d'Ouvrage de la Direction Financière d'une filiale du groupe Crédit Agricole, où j'ai su développer et approfondir le métier de Chef de Projets.



Mon époux ayant été muté sur Lyon, j'ai quitté le poste que j'occupais, et après être retournée quelques années dans le monde du Consulting, j'ai saisi une belle opportunité au sein de la Direction Financière de Teamwork France Management.



Mes compétences :

SAP