Sandro ACCARIÈS

Diplômé d 'Ecole Supérieur de Commerce et Marketing, à São Paulo, Brésil et executive MBA à Escola Superior de Propaganda e Marketing. Master degree en Business Administration à Fundação Alvares Penteado. Strategic Planning à Miami AD School. Gradué en Marketing et Communication à Universidade Paulista - Brésil.



Expérience en différents postes et domaines d' activités en Marketing, Marketing Web et Communication dont une expérience de 15 ans en tant que responsable de communication et/ ou marketing pour des sociétés telles que Yazbukey (Paris), Lacoste (Brand Manager - Sao Paulo - Brésil) et pour les agences: Magna Presse (Paris), W/Brasil, Ageisobar, Remix Social Ideas.



Culture internationale et profil polyvalent.



Mes compétences :

Advertising

Team Leader

Online advertising

Social Media content

Creative Strategy

Project management

Innovation

Marketing

Public Relations RP

Creative Solutions

Content strategy

Application Facebook

Print

Application IPhone

Packaging

Community management

Planification

Luxe