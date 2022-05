Sandro CASAGRANDE

Mon travail en plus de ma fonction précédente, consiste à mettre en place des actions et prendre des décisions afin de permettre à l'entreprise de rester sur la ligne de conduite des inventeurs et des fondateurs de la Grotte de Clamouse ! Soit, améliorer le juste équilibre entre l' écologie et l' économie. Rendre accessible la science et l'art.....



points principaux de mon activité :



-Développement :

- Mise en place d'une étude avec le CNRS ( station d'étude O2 / CO2 / Hygrométrie / T°)

- Étude Hydrogéologique de Karst lié au réseau de la cavité par coloration

- Création d'une structure et de partenariat pour la mise en place d'expédition et de

recherche bio spéo, carto reportage... .

- régie de 2 personnes



-Gestion du site :

- Suivi et encadrement Parcours Acrobatique en Hauteur.

- Études et réalisation de travaux LED, Fibre optique, station de pompage , recyclage des eaux, revêtement antidérapant....

- Amélioration mise en place de structure pour accès handicap.

- Entretien de l' établissement intérieurs et extérieurs, travaux.

- Régie de 3 personnes



Suivi de la communication et de la commercialisation:

Mise en place et suivi de partenariats commerciaux : Tour opérateur, CE, Office de tourisme.

Création de Pass pour les visiteurs et les groupes ( pass'parcours, pass'temps, pass'sciences, pass'Héros...)

Amélioration des points des ventes et d'accueil.



Mes compétences :

Adaptation/organisation

Management

Etudes technique

Etude fi

Instucteur : D.U.R / Défense Urbaine Réactive