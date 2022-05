Sandro DEDE

- Expérience de 9 ans en développement et administration Lotus.

- Formation aux nouvelles technologies : web, programmation orientée objet, base de données.

- Expérience de 1 an en Java/JEE.



Langages de programmation : PHP, Java SE, XML

Web : Java / J2EE, Javascript, CSS3, HTML5,J Query, AJAX,

Méthodologie : Agile Scrum, XP, UML, ITIL

Serveur d’application : Glassfish, Apache

Frameworks : Struts, Hibernate, Symfony2, Angular JS

Bases de données : MySQL, Oracle, Sql Server, PostgresSQL, MongoDB

Outils : NetBeans, Eclipse, Github, JUnit, Docker, Jira, Jenkins

Langues : Anglais professionnel,

CMS : Drupal 7, Wordpress 4



Mes compétences :

Lotus Notes/Domino

LotusScript

Java Enterprise Edition

jQuery

Microsoft Windows 2003 Server

Linux Red Hat

JavaScript

Java

Cascading Style Sheets

UML/OMT

Microsoft Windows

Microsoft .NET Technology

Lotus 1-2-3

JUnit

HTML5

VNC

Spring Framework

Seagate Crystal Reports

Oracle

NetBeans

MySQL

Microsoft Windows NT

Microsoft Excel

Lotus QuickPlace

ITIL

Hibernate

HMTL 5

ECLiPSe

C++

C Programming Language