Sandro RIEGERT

Fort de 15 ans d’expérience en tant que cadre logistique, j’ai acquis de solides connaissances en gestion des flux et des stocks de marchandises. Dès le début de ma carrière, j’ai en effet eu la chance d’avoir beaucoup de responsabilités et donc, de développer ma polyvalence et ma rigueur. Soucieux d’optimiser les performances économiques et financières de l’entreprise qui m’emploie, je suis prêt à mettre ma bonne connaissance du monde du transport, à votre service.



Mes compétences théoriques vont de pair avec mes connaissances pratiques. Collaborant étroitement avec les responsables des achats, des entrepôts et avec la direction, je suis capable d’orchestrer les tâches et les responsabilités de chacun, de manière à optimiser la gestion des flux. Dans ce cadre, je sais mettre mon sens de la négociation et ma grande diplomatie au service des intérêts de l’entreprise.



Prêt à relever de nouveaux défis, je me tiens à votre disposition pour convenir d’un entretien au cours duquel je pourrai vous expliquer plus en détail mon parcours professionnel





INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES



Compétences informatiques : Pack Office, Internet explorer, Wordpress

Compétences clés:



* Etablissement du budget annuel et suivi des comptes d’exploitation

* Management d’équipes

* Gestion de projets (lean 6 Sigma) – white et yellow belt

* Négociation de tarifs auprès de fournisseurs transport et packaging

* Relation commerciale et satisfaction clients

* Suivi de litiges liés au Transport International

* Formation Management to outperform

* Procurement Secondary Packaging et Transport



Mes compétences :

Négociation de prix et réponses aux appels d'offre

Etablissement de budget et suivi de comptes d'expl

Négociation de tarifs auprès de fournisseurs

Management de personnels

Assurer la communication avec le réseau internatio

Suivi de litiges liés au transport international

Etablissement de documents de transport aérien Imp

Reporting, suivi de performances

Soutien commercial et satisfaction des clients

Affrètement transport routier et exceptionnels

Vente

Export

Transport

Logistique

Import

Management

Gestion de projet (C.I.)

Fourth-Party Logistics

Commodities

Project Management

Continuous Improvement

Lean Six Sigma

Bookkeeping

Import/Export

Trader Support

Formation Management

Six Sigma