Sandro Roberto Copez

4, Rue du Marché Popincourt

75011 Paris

Tel. 06.28.67.72.89

copez.sr@gmail.com









EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE



Paula Hian – USA, styliste – Paris, Coordinateur de la griffe, Mars 2010- Octobre 2010

Label couture américain d'inspiration parisienne; marque de niche pour célébrités aux Etats-Unis (Julia Roberts, Eva Langoria ou Jennifer Aniston).Paris.

CA annuel : 750.000 € pour la France

Responsabilités:

Responsable de la mise en place du show room (collection Printemps Eté 2011)

Attaché de presse

Coordinateur des shootings (casting, recherche de lieux, …)

Ambassadeur « Paula Hian » pour la France.



Pozzetto SARL – Paris, Directeur Général, 2006-2010

Société productrice et distributrice, spécialisée dans la restauration. Paris.

CA mensuel en période d’intense activité commerciale: 50.000 € par point de vente

Responsabilités:

Gestion des points de vente, ce qui comprend:

Etablissement des budgets mensuels, visant une croissance organique de 8% annuel

Sélection, direction et gestion du personnel: 25 salariés en mois de forte activité

Formation du personnel en techniques de vente et service au client

Restructuration de deux boutiques, achevant une croissance de 10% pendant les deux ans suivant les travaux

Ouverture d’un nouveau point de vente

Approvisionnement et achats avec des fréquences très variables (d'une fois par semaine à une fois par an, selon la nature du produit)

Contact et entretien de la relation avec les fournisseurs

Supervision du département de service clients

Contrôle de qualité des produits

Entretien des relations avec différentes agences de presse.



De Vizia Transfer S.p.A. - Turin, Directeur des Ressources Humaines, 1997- 2006

Services d'hygiène et environnement au niveau international (CA: 5 Millions € - 450 salariés)

Responsabilités:

Recrutement et sélection ; contrats et procédures disciplinaires et de licenciement en application des contrats de travail et du Code Civil

Planning et gestion administrative du personnel ; allocation des salaires en fonction des budgets

Monitorage des statuts du personnel : situation légale, visites médicales…

Relation avec les organismes syndicaux ; négociations en cas de contestations sur les avertissements disciplinaires.



Queen Victoria – Cagliari, Marchand d'objets d'art et décorateur, 1995-1997

Vente de meubles et argenterie antiques anglais

Gestion du personnel

Relation clients et vente

Responsable des achats

Responsable aménagement des espaces.



Banco di Sardegna S.p.A. - Cagliari Rome, Employé bancaire, 1993-1995

Service investissement des produits bancaires

Service avec la clientèle – guichet.





Atelier de Décoration SRC – Cagliari, Décorateur, 1990-1993

Décoration et ameublement

Aménagement d'espaces.





FORMATION



1997 Formation DRH – Cabinet légal et administratif de la société De Vizia transfert Italie

1988 Formation décoration – Agence d'architecture et décoration Architecte J. Farci Italie

1985 Formation universitaire – Maîtrise en médecine

1980 BAC scientifique





LANGUES

Italien et Français: courant

Anglais : en cours de formation linguistique





CENTRES D'INTÉRÊT

Peinture, spécialisé dans l'acrylique.

Sports de contact et d'équipe: kick-boxing, Karaté, hand-ball, football.

Voyages, contact avec la nature.

Bénévole auprès d'une association internationale de prévention du suicide, « Telefono Amico Italia ». Organisation de trois congrès nationaux et interlocuteur de référence pour la presse et la télévision, participations à plusieurs plateaux de débat. Rédaction de l'ouvrage « prevenzione suicidio » pour sensibiliser, informer et prévenir le suicide.