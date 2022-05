Sandy BARBAY

J'ai un parcours dans le milieu de la formation qui commence a être long, j'ai débuté jeune dans le domaine.



Je suis formateur depuis mes débuts,



En 2001, en plus de mes études d'administrateur réseau, je prend en charge le GEAB diplôme de niveau BAC sur le secteur nationale en bureautique et gestion d'entreprise, avec une touche de Communication et une pincée d'infographie.



Au cours de mes 15 années d’expérience, j'ai touché à tous les types de public :

- Demandeurs d'emploi,

- Etudiants en BAC PRO et BTS alternance

- Salariés et Dirigeants de PME-PMI

- Salariés (cadres et non cadres), Dirigeants GRANDS COMPTES et ADMINISTRATIONS



Mes domaines d'interventions pédagogiques sont plus particulièrement :



La Gestion : Les Fondamentaux de la Gestion, La Comptabilité ( Générale, d'entreprise, associative), La Comptabilité informatique, Lecture de documents de fin d'exercices, Gestion des couts, Stocks...



La Bureautique : Pack Office complet depuis 97 (VF et VO) y compris 365, Open office



L'Informatique :



Logiciels de compta et gestion commerciale : BATIMENT, EBP, CIEL.



OS : 2000, XP, Vista, Windows 7, 8, 10.



Création (PAO, MAO, Web, 3D) : Dreamweaver, Illustrator et Fash depuis MX, JOOMLA, PRESTASHOP, Photoshop depuis 7, Indesign CS 6.



Langage et méthode : CSS, HTML, PHP, Actionscript, Javascript.



Design et ergonomie de site web, Réseaux, Internet et hardware.



J'ai obtenu le titre professionnel de niveau III de Formateur professionnel d'adultes via un cursus VAE avec l'AFPA de BALMA (31)





Mobile, mes bases sont la Haute Garonne (31), le Tarn (81) et les Pyrénées orientales (66)



Mes compétences :

Bureautique

Formation

PAO

Pédagogie

Informatique

Enseignement

Infographie

Gestion

Comptabilité

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique