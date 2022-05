Sandy BENEDETTI

COMPETENCES



Recrutement : analyse des besoins , rédaction de fiches de poste, proposition de solutions adaptées, négociation commerciale, rédaction d'annonces sourcing,conférences écoles, sessions de recrutement, entretiens physique / téléphonique, cadres et non cadres, test de compétences techniques et comportementales,présentation de candidats, évaluation, suivi d’intégration, création de documents de suivi et de reporting, atteinte des objectifs, fidélisation.

Spécialisée sur le placement.



Commercial : Rendez-vous, relations et suivi clients et prospects, analyse des besoins, élaborations de contrats de prestations de recrutement, négociation, bilan de satisfaction, fidélisation, mise en place et suivi d'opérations commerciales



Formation / Management / Communication : Conduite de projets, animation de conférences et de réunions, relations écoles et partenaires, formation des permanents.



Mes compétences :

Conseil

Management

Formation

Paie

Gestion des ressources humaines

Contrat de travail

Recrutement