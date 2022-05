Sandy BERTOT

Diplômée d'une Licence Pro en Management QSE, je suis venu m'installer dans le département du Puy de Dôme (Auvergne). Suite à mon stage de fin d'études dans une IAA j'ai pu consolider mes connaissances acquises durant la formation et me familiariser avec la norme IFS v6. Suite à cela, j'ai pu découvrir et m'imprégner du déroulement des autocontrôles en cours de production dans cette même IAA. Puis j'ai enchaîné avec un CDD en tant que Responsable Assurance Qualité dans une PME agroalimentaire certifiée FSSC22000, à Riom (63).

L'animation d'un système de management, la gestion documentaire, le suivi de plans d'actions correctives et préventives, le suivi et la réalisation d'audit internes et externes, l'assurance de l'application des bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication sont des aspects que je maîtrise. Je suis capable de valider des dossiers de fabrication et de procéder à la libération de lots de produits.

Aujourd'hui je suis dans une société où ma mission est de développer un système de management de la Qualité complet (BPH - HACCP) dans l'objectif d'obtenir une certification de système de management de la Qualité.



Mes compétences :

Microsoft Office

Rigueur

Dynamisme

Autonomie

Travail en équipe