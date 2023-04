Sandy GIMBERT

Après une première expérience dans le conseil chez Capgemini sur des projets d'organisation et de conduite de changement orientés sur les systèmes d'information je suis maintenant en charge de mettre en place les OTR - Organisation du Travail Responsabilisante - chez GENERALI Assurances -Array -



Cette nouvelle expérience me permet de renforcer mon savoir-faire autour de l'amélioration continue et surtout d'aborder beaucoup plus en profondeur l'aspect humain et la place des hommes dans les organisations ainsi que toutes les notions d'accompagnement au changement.



Mes compétences :

Assurance

Assurance Vie

conduite de changement

Customer relationship

Customer Relationship Management

Formation

Gestion de projet

Gestion de projet formation

GRC

Management

Organisation

Relationship

Relationship management