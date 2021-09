Sara PRINCÉ

Creation graphique, direction artistique, création de motifs et d'illustrations graphiques, j'exerce mon metier en free-lance dans les différents domaines de la communication visuelle : identité visuelle, packaging, édition



Ma méthode

Du concept à limage, j'aime mêler poésie des formes, recherches chromatiques, illustrations et trames graphiques pour donner vie aux idées.

Ma créativité s'exprime sous formes de concepts, d'images, de graphismes à travers la réalisation de moodboards, d'univers de couleur, de visuels et designs singuliers pour concevoir un packaging, un univers de marque, une identité visuelle, des motifs, un papier peint, un livre

J'allie mon savoir-faire à celui de marques, de maisons d'éditions et de talents aux compétences diverses, pour designer des univers uniques, ainsi des collaborations singulières prennent forme dans lalliance de la créativité, du design graphique, de la direction artistique et du goût du craft.



vous pouvez retrouver mes réalisations sur mon site

saraprince.net