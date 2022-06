Sarah DURAN

Www.dstraduction.fr



Traductrice technique indépendante diplômée du master de traduction technique et scientifique d'Aix-en-Provence.



La traduction étant mon métier mais aussi ma passion, j’attache toute mon attention à fournir un travail de qualité exécuté dans le respect des délais.

Je traduis de l’anglais et de l’italien vers le français, qui est ma langue maternelle.



Ma spécialité est la traduction mécanique (vélos, motos, tracteurs, automobiles et camions) :

- assemblage et désassemblage, pose et dépose de pièces, éléments (moteurs, contrôleurs, essieux, etc.) et logiciels (kit de guidage automatique, etc.)

- manuels techniques (informations générales, description et fonctionnement, essai, diagnostics, remise en état, remise à neuf, composants, dépannage, sécurité)

- livrets d’entretien et manuels d’utilisateur



Je vous invite à me contacter pour toute question ou demande de devis (gratuit).



Mes compétences :

Proofreading

Traduction

Traduction scientifique

Relecture / corrections

Traduction juridique

Traduction technique

Traduction anglais français