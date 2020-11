Sarah FRANÇOISE

Actuellement en poste à l'IAE Toulouse, je suis toujours à l'écoute de nouvelles opportunités.



Au sein de cette école de management, j'ai la responsabilité de la communication digitale.

Je suis en charge de l'administration et du développement du site internet de l'école ainsi que celui de ses diplômés. Je pilote également le développement des sites annexes.

Je suis également responsable de tous les autres leviers de communication digitaux. Ayant une expertise en social media management, je gère les réseaux sociaux de l'école avec une personne (la community manager) sous ma responsabilité. Je gère également toutes les campagnes d'e-mailing, de leur conception au reporting.

J'interviens également de manière plus ponctuelle sur d'autres leviers :

- coordination de la production de contenus medias avec le sercie audio-visuel

- participation à la réflexion et à la conception d'autres supports de communication tels que les e-brochures, les plaquettes de présentation de l'école etc.



Je suis diplômée de Sciences Po Toulouse avec un M2 en Communication Digitale ainsi qu'un d'un MSc. spécialisé en Community management de la Toulouse Business School.

Depuis toujours, je suis passionnée par le Web , son effervescence et son dynamisme. C'est donc naturellement que j'en ai fait ma profession. Je suis l'actualité du milieu avec une curiosité assidue et prend plaisir à travailler dans cet environnement.

Comme le Web l'exige, je suis dynamique et ma réactivité a toujours été appréciée dans mon travail. La pluridisciplinarité de mon parcours m'a appris la polyvalence, la rigueur et l'esprit de synthèse, des compétences essentielles pour quiconque travailler sur le Web.

Mes compétences rédactionnelles et mon aisance particulière en anglais sont un atout important pour la communication digitale.

Je suis de nature curieuse, enthousiaste et il m'est aisé de travailler en équipe pour mener à bien un projet.



--------------------

My english profile http://www.linkedin.com/pub/sarah-fran%C3%A7oise/40/bb1/16b











Mes compétences :

Création de site web

E-commerce

Webmarketing

Emailing

HTML

SEO

Web

Référencement