Sarah MOUAH

Jeune diplômée d'un Master spécialisé en biotechnologie.

Recherche un emploi à Montréal dans le cadre d'un PVT.





Mes compétences :

Technologie Alimentaire

Biologie végétale

Microbiologie alimentaire

Microbiologiques et biochimiques

Biologie cellulaire et moléculaire

Management d'équipe

Langue coréene

Langue Allemande

Langue anglaise

Innovation immunologique

Biotechnologies

Western Blotting, Dosage, étalonnage, chromatograp

Pack Office, NCBI, BlastN, Excel, ImageJ, Chromasp

Allemand : bonne compréhension à la lecture ; deux

Sport : 15 années de Volley-ball et beach-volley e

Autres : Culture africaine et asiatique, cuisine i