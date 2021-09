Sarantidis NICOLAS

MANAGEMENT OPERATIONNEL



- Analyse et gestion de la demande

- Organisation des chaines d’approvisionnements et des flux dans un contexte international

- Planification d’activités logistiques et industrielles

- Animation et encadrement d’une équipe

- Elaboration et suivi des outils de pilotage (S&OP) et d’indicateurs de performances (KPI)



► Garantir la satisfaction clients



STRATEGIE & ORGANISATION



- Réduction des stocks et des coûts logistiques

- Conduite de Projets SI visant à l’augmentation de la productivité et la fiabilisation des données

- Anticipation des axes d’amélioration et accompagnement dans la conduite du changement

- Construction de budgets : stocks, achats et personnel



- ► Optimiser la Supply Chain