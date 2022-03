Sarl SARL ADAV (ADAV)

Après avoir été entrepreneur dans le champ de l'événementiel et de la vente de marchandises d'antiquités et très durement impacté par la situation sanitaire COVID, j'ai besoin de retrouver une vie salariée.



Je suis à la recherche d'un emploi d'entrepreneur salarié qui me permet de proposer mon expérience riche avec un sens commercial avec éthique et enthousiasme, dans un cadre de travail d'équipe.



D'autre part, en tant que senior, je propose mon activité de conseil (plus de de détails ci dessous avec le lien) :



https://freelance-france.com/profil/laurent-metriau-consultant-optimisation-des-ressources-de-lentreprise-lanester/