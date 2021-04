Schnepf CHRISTOPHE

Dans un service Engineering , j’ai contribué au développement et à l'élaboration des prototypes, ainsi que le suivi des véhicules sur la ligne de montage, résolutions des problèmes, modifications des plans ainsi que l'amélioration des process de fabrication suivant le cahier des charges et normes de qualité,(AMDEC,KAISEN,5S,ISO 9002) ainsi que le respect des consignes de sécurité et à la bonne gestion de l'environnement.

Essais et participation à la conception et fabrication de prototypes

Soutien technique auprès des équipes de production

Gérer la phase d'industrialisation et constituer le dossier de fabrication,

Validation, entretien et communication efficace avec l'ensemble des services concernés,

Valider les dossiers techniques, et nomenclature en lien étroit avec le bureau d'études,

Aménagements et automatisations des postes de travail

Organisation des postes de travail

Gestion des plans, prévoir et organiser les modifications

Appliquer les procédures (tests) de conformité des pièces (fournisseurs, SAV)

Préparer, écrire et expliquer les procédures "mode opératoire "

Réunion de suivi projet (avancement, problèmes)





Mes compétences :

Qualité

Informatique

AMDEC

5s

CAO/DAO

Amélioration continue

Management

Support technique

Approvisionnement

Achats

Microsoft Excel