Sebastien BAREYT

Je suis Sébastien ,j'ai 36 ans ,j'habite à Reims ,aprés 4 ans de galére entre intérim et CDD , aujourd'hui je remercie l'entreprise dont la quelle aujourd'hui je travail me redonne la joie de revivre ,aujourd'hui je suis en cdi ,je travail pour l'entreprise steelcase comme agent polyvalent logistique mon travail consiste a faire du chargement a mains tout ce qui concerne le mobilier de bureaux, exemple: armoires de rangements ,caissons ,chaises ,des tables .C'est un travail qui me plait énormement donc j'espere apres pouvoir évoluer dans ce métier .

Comme quoi la vie est un combat et qu'il ne faut pas perdre espoir .



Mes compétences :

Filmer les palettes

Charger et décharger les camions

Réceptionner les marchandises

Effectuer le prélevement des produits

Utiliser engins de manutention caces 1